В Австрії школярам роздаватимуть швидкі тести на коронавірус

В австрійські школи буде передано 5 млн простих у користуванні тестів на коронавірус, які роздаватимуть школярам і вчителям для добровільного тестування.

Про це заявив на пресконференції у суботу федеральний міністр освіти Австрії Гайнц Фасманн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кожен такий тест коштує десь 2,7 євро. Загалом, звичайно, виходить досить значна сума. Але ці витрати, зрештою, набагато менші, ніж від закриття шкіл", - заявив міністр.

За його словами, запровадження масового тестування у школах дає можливість "не просто відкрити школи, а й не закривати їх надалі".

Очікується, що тести надійдуть у школи з 18 січня. Локдаун триває у країні до 24 січня.

Згідно з планами, учителі та учні на добровільній основі щотижня тестуватимуться на коронавірус. Тестові набори безкоштовно видаватимуться у школах. Учні початкової школи забиратимуть їх додому і робитимуть тест за допомогою батьків, учні середніх і старших класів матимуть змогу проводити самотестування і в навчальному закладі.

Як наголошується, тести будуть безболісними – мазок братиметься у передній частині носа — і простими у використанні, а також швидкими – результат буде за кілька хвилин. У разі позитивного результату треба буде повідомити про це медичні служби, після чого проводитиметься більш точний ПЛР-тест.

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Як повідомлялося, в Австрії із 26 грудня почав діяти новий жорсткий локдаун, який передбачає, зокрема, дистанційне навчання у школах.

За даними Worldometer, у світі станом виявлено 90 011 359 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 933 044 летальних, одужали 64 424 409 осіб.