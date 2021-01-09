У Штатах зафіксували рекордні 310 тисяч нових заражень коронавірусом

У Сполучених Штатах Америки у суботу зафіксували рекордні 310 тисяч нових заражень коронавірусом за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на ресурс COVID tracking project.

"У країні станом на суботу 131,8 тисячі осіб перебувають у лікарнях з діагнозом COVID-19. Також протягом останньої доби було зафіксовано 3777 нових летальних випадків серед осіб, в яких було підтверджено зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середні показники захворюваності, госпіталізацій та смертей у країні за сім днів є рекордно високими. Напередодні, 8 січня, в США вперше підтвердили понад чотири тисячі летальних випадків за добу.

США посідають перше місце за кількістю зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом та смертей через ускладнення, які він викликав. Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у країні виявили понад 21,8 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 368,9 тисячі смертельних випадків. Друге місце після США займає Індія - там офіційно підтвердили понад 10,4 мільйона заражень і понад 150,7 тисячі жертв.

За даними Worldometer, у світі виявлено 89 703 957 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 927 922 летальні, одужали 64 201 193 особи.