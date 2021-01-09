У Бельгії знову почала зростати кількість нових випадків COVID-19

У Бельгії припинилася тенденція кількох минулих тижнів щодо поступового зниження нових випадків інфікування на COVID-19, і протягом минулих семи днів середній показник щоденної кількості людей з позитивним тестом зріс на 4 відсотки, до більш ніж 1700 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні у бельгійському виданні VRT.

«Ситуація в Бельгії є кращою, ніж у сусідніх країнах, наприклад, у Нідерландах, але тенденція зниження кількості нових захворювань на COVID-19 зупинилася. У середньому 1 721 людина щодня отримувала позитивні тести у період з 30 грудня по 5 січня, що складає зростання на 4 відсотки у порівнянні з попереднім тижнем», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, така ситуація була очікуваною у зв’язку із загальним зростанням кількості тестувань після різдвяних свят – до 30 тисяч на день, а також стала наслідком обов’язкового тестування для всіх, хто повертався цими днями до Бельгії після різдвяного відвідування «червоних зон», до яких у Бельгії віднесена майже вся територія Європи. За прогнозом, така ситуація буде тривати ще кілька тижнів у зв’язку із поверненням туристів та початком навчання у школах.

Разом з цим, показники госпіталізації продовжують знижуватися. Зокрема, в період між 2 та 8 січня до бельгійських лікарень з коронавірусом потрапляли, у середньому, 130 людей щодня, а це на 11 відсотків менше, ніж тиждень тому.

Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в Бельгії знову складає менш як 2000 осіб – 1994, або на 22 людини менше від учора. 387 з них перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 206 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Знизився також показник смертності – до 62 на день, що на 13 відсотків менше, ніж тиждень тому. Водночас показник кількості людей, що померли внаслідок коронавірусу, сягнув вже 20 000 осіб.

За даними Worldometer, у світі станом на 9 січня виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.