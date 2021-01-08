Премію ПАРЄ ім. Гавела за 2020 рік присудять за захист прав жінок

У Парламентській асамблеї Ради Європи визначили трьох номінантів на отримання премії з прав людини імені Вацлава Гавела за 2020 рік.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ПАРЄ.

«Виборча панель премії з прав людини ім. Вацлава Гавела, яка присуджується за видатну діяльність у громадському суспільстві із захисту прав людини у Європі та поза нею, оголосила короткий список номінантів премії за 2020 рік. Три обрані номінанти просувають права жінок та гендерну рівність», - вирішили в Асамблеї.

Зокрема на премію Гавела за 2020 рік претендують Люджейн аль-Хазлюль, правозахисниця та лідер феміністського руху із Саудівської Аравії. З 2018 року вона перебуває в ув’язненні за правозахисну діяльність.

Серед інших номінантів, Буддистські Монахи Друкпа (Непал), що просувають гендерну рівність, сталий розвиток довкілля та міжнародну толерантність.

Третім претендентом стала Жульен Лузанж, активістка з прав людини із Конго. Вона відома виявленням та документуванням випадків насильства проти жінок. За свою діяльність активістка неодноразово отримувала погрози.

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Премія ПАРЄ з прав людини імені Вацлава Гавела була заснована у 2013 році. Її матеріальна винагорода становить 60 тис. євро.

Цього року премію за 2020 рік вручатимуть на квітневій сесії ПАРЄ.