Boeing виплатить понад $2,5 мільярда у звязку з катастрофами літаків 737 МАХ

Компанія Boeing погодилася виплатити відшкодування авіаперевізникам, які використовували модель 737 МАХ, та компенсації родичам загиблих у двох катастрофах цих літаків.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Департаменту юстиції США.

“Відповідно до угоди про відкладене переслідування, Boeing виплатить понад $2,5 млрд. Ця сума складається зі штрафу у $243,6 млн, компенсаційних виплат авіакомпаніям-користувачам Boeing 737 MAX у розмірі $1,77 млрд, а також $500 млн, які підуть на створення фонду для жертв катастроф. З цього фонду відшкодування отримають близькі, родичі та правонаступники 346 пасажирів, які загинули в катастрофах рейсу 302 “Ефіопських авіаліній” та рейсу 610 авіакомпанії Lion Air”, - інформують у Департаменті юстиції.

Пояснюється, що компанія Boeing уклала угоду з цим відомством для ”припинення кримінального переслідування, пов’язаного зі змовою з метою введення в оману групи з оцінки літальних засобів Федеральної авіаційної адміністрації (FAA AEG) у зв’язку із розслідуванням щодо Boeing 737 MAX”.

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У заяві також зазначається, що Boeing ще на етапі отримання дозвільної документації на комерційний запуск моделі 737 МАХ увів контролюючі органи США в оману стосовно програмного забезпечення літака. І це завадило FAA належним чином затвердити правила використання літального засобу та згодом призвело до двох трагедій.

Нагадаємо, авіаперевізники почали використовувати літаки Boeing 737 MAX у 2017 році. Однак у березні 2019-го його експлуатацію було заборонено після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб: в Індонезії у жовтні 2018 року, та в Ефіопії у березні 2019 року.

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Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади у роботі програмного забезпечення системи маневрування. Також були встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.

Американські та європейські регулятори вже дозволили експлуатацію цього літака після того, як Boeing запропонував внести зміни у його програмне забезпечення й комп'ютерні системи.