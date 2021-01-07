У Токіо ввели надзвичайний стан через COVID-19

Прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа ввів режим надзвичайного стану в Токіо через зростання числа заражень коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Режим НС триватиме з п'ятниці, 8 січня, до 7 лютого і передбачає закриття ресторанів та барів не пізніше 20:00. Тренажерні зали, універмаги та розважальні заклади також закриватимуться раніше.

Уряд просить жителів Токіо і прилеглих префектур - Канагава, Тіба та Сайтама, не покидати їхні будинки без суттєвої причини, особливо після 20:00.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість людей в офісі на 70 відсотків.

Видання зазначає, що обмежувальні заходи, які запроваджують зараз, є більш спокійними, ніж ті, що діяли минулої весни.

За останню добу зростання числа інфікованих COVID-19 в Токіо досягло рекордної цифри - 2 447, що на понад 800 хворих більше за попередній рекорд, зафіксований раніше.

Загалом, за даними сайту Worldometer, у Японії з початку пандемії зафіксовано 252 317 випадків коронавірусу, з них – 3 719 летальних, ще 207 039 осіб одужали.

У світі станом на 7 січня виявлено 87 755 089 випадків COVID-19, зокрема 1 893 639 – летальних, одужали 63 228 525 осіб.