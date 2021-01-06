Данія заборонила в'їзд із Південної Африки через нову мутацію коронавірусу

Данія заборонила в'їзд мандрівникам з Південної Африки та не рекомендує поїздки до африканської держави через появу нового штаму коронавірусу, вперше виявленого там.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Міністерство закордонних справ Данії зараз не рекомендує будь-які поїздки, зокрема ділові поїздки, до Південної Африки", - йдеться у пресрелізі відомства, опублікованому у вівторок ввечері.

Новий штам коронавірусу має мутації, що турбують вчених і, як вважається, є заразнішим за оригінал.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу VOC-202012/01 було виявлено у Великій Британії у вересні 2020 року. Він почав активно поширюватися в кінці листопада - на початку грудня. На тлі цього багато країн світу стали закривати кордони з Великою Британією, а в самій країні посилили коронавірусні обмеження.

Поява нового штаму спровокувала занепокоєння з приводу впливу вірусних змін.