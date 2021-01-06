У Чехії - новий рекорд COVID-інфікувань

У Чехії упродовж вівторка зафіксували найвищий з початку епідемії COVID-19 у країні показник нових інфікувань.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство охорони здоров’я республіки.

За 24 години підтверджено 17 278 випадків зараження. Частка позитивних у загальній кількості проведених тестів перевищувала 41 відсоток.

У середу, 6 січня, МОЗ опублікувало нові протиепідемічні показники за скоригованими параметрами, які визначають відтепер ступень небезпеки – PES. Наразі він оцінюється в 89 зі 100 можливих.

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З 1 березня, початку епідемії у Чехії, в країні було зафіксовано 776 967 випадків захворювання на коронавірус. Актуально хворими вважаються понад 126 348 людей. З яких 7 001 лікуються стаціонарно. Померли за весь час 12 436 людей.