Гвінея вакцинувала російським «Спутником V» топ-чиновників

Гвінея почала застосовувати російську вакцину від коронавірусу «Спутник V» на експериментальній основі.

Як повідомляє Голос Америки, першими були вакциновані високопоставлені чиновники, передає Укрінформ.

Генеральний директор Національного агентства санітарно-епідеміологічної безпеки доктор Сакоба Кейта заявив, що країна зробила запит на невелику партію російської вакцини, а саме 55 доз.

«На пілотному етапі ми вакцинували 25 високопоставлених офіційних осіб. Залишилося 30 доз, і ми продовжимо вакцинацію», - додав він.

Однак по державному телебаченню Кейта заявив, що влада направила Росії листа з проханням надати два мільйони доз вакцини «Спутник V», щоб допомогти вразливим верствам населення.

Населення Гвінеї становить 13 мільйонів.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 197 362 випадки зараження коронавірусом, з них 1 863 109 летальних, одужали 61 178 410 осіб.

Російську вакцину від коронавірусної інфекції «Спутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 р. незважаючи на те, що третя фаза його випробувань не проводилася.