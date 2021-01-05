Президент Вірменії заразився коронавірусом

У президента Вірменії Армена Саркісяна діагностували коронавірус.

Про це агентству ARMENPRESS повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Апарату президента, передає Укрінформ.

«Президент Республіки Вірменія Армен Саркісян зустрів Новий рік у Лондоні з родиною та онуками. 3 січня президенту Саркісяну в Лондоні була проведена успішна операція на нозі. Однак у президента також проявилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест дав позитивний результат», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність у дистанційному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 197 362 випадки зараження коронавірусом, з них 1 863 109 летальних, одужали 61 178 410 осіб.