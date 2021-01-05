У світі виявили вже понад 86 мільйонів хворих на COVID-19

Станом на ранок 5 січня у світі зареєстрували 86 107 998 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 61 059 874 хворих одужали, а 1 860 584 особи померли.

Як зазначається, на верхній сходинці антирейтингу захворюваності наразі перебувають США з 21 353 051 кількістю випадків COVID-19. Кількість померлих – 362 123, одужали – 12 736 512 осіб.

У п’ятірку країн із найвищою кількістю хворих на COVID-19 також входять Індія (10 357 569), Бразилія (7 754 560), Росія (3 260 138) і Британія (2 713 563).

Україна перебуває на 17-у місці у світовому антирейтингу із 1 078 251 кількістю випадків захворювання на COVID-19.