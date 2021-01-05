Саудівська Аравія відкрила кордони з Катаром після трьох років конфлікту

Саудівська Аравія в понеділок, 4 січня, відкрила свої наземні, повітряні та морські кордони з Катаром, які залишалися закритими з літа 2017 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода, про відкриття кордонів повідомив глава МЗС Кувейту, який виступив посередником на переговорах.

"Також повідомляється, що емір Катару відвідає саміт країн Перської затоки в Саудівській Аравії у вівторок. Очікується, що під час саміту підпишуть угоду про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією, ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом з одного боку і Катаром з іншого. У церемонії повинні взяти участь високопоставлені представники США, зокрема радник президента Джаред Кушнер", - зазначає видання.

Нагадаємо: у 2017 році ці чотири країни розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і в проіранській позиції. Катару були висунуті 13 вимог. Він відмовився їх виконувати, після чого відносини між учасниками дипломатичного конфлікту були заморожені