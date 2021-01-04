В Італії вже зробили понад 118 тисяч щеплень від COVID-19

Починаючи з 27 грудня до півночі 4 січня, в Італії було введено 118 554 дози вакцини від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.

Вакцинація від коронавірусної хвороби розпочалася в Італії 27 грудня, тоді країна отримала перші 9 750 доз, з 30 грудня по 1 січня до Італії було доставлено ще 469 950 доз. Очікується, що надалі поставки триватимуть з показником у 470 000 доз на тиждень. У порівнянні з рештою країн ЄС, лише у Німеччині вже ввели пацієнтам більше доз (238 809 доз).

Як повідомляє видання Corriere Della Sera, в Італії з початку пандемії коронавірусу у 2 166 244 людей виявили вірус Sars-CoV-2: протягом останньої доби в країні було зареєстровано 10 800 нових випадків захворювання.

Загалом в Італії вже зафіксовано 75 680 жертв пандемії коронавірусу. Кількість тих, хто одужав, наразі становить 1 520 106 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадків захворювання на COVID-19. При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 осіб померли.

Як вже повідомляв Укрінформ, 21 грудня Європейське Медичне Агентство EMA дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer, яку було визнано як безпечну та ефективну. З 27 грудня у більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.

Фото: Il Fatto Quotidiano