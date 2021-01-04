У Грузії зафіксували «британський» штам коронавірусу

Новий так званий британський штам коронавірусу підтвердився в Грузії.

Про це журналістам на пресконференції в Міністерстві охорони здоров'я заявив заступник керівника Національного центру з контролю захворювань Паата Імнадзе, передає Укрінформ з посиланням на сайт Грузія Online.

За його словами, три зразки були досліджені на новий штам, два з яких отримали негативну відповідь, а в третьому випадку був підтверджений новий штам. Інфікований - пацієнт віком понад 50 років, який почувається добре і перебуває в ізоляції.

За словами Паати Імнадзе, біологічний матеріал його контакту також вивчається. Паата Імнадзе заявляє, що людина, інфікована новим штамом, не була у Великобританії, проте Імнадзе не уточнив, до якої країни він подорожував. За словами епідеміолога, людина, інфікована новим штамом коронавірусу, вже практично одужала.

За словами Паати Імнадзе, новий штам не відрізняється від нового коронавірусу за ступенем тяжкості або летальності, хоча від наявного штаму різниться високим ступенем передачі, тому, за свідченням Імнадзе, дотримання заходів безпеки ставає ще важливішим.

Як повідомлялося, раніше у Великобританії виявлений новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Наразі новий штам зареєстрований вже в понад 30 країнах.