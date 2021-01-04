У Греції виявили «британський» штам коронавірусу

У Греції виявили шість випадків нового штаму коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Зазначається, що новий тип вірусу зафіксували у шістьох осіб, котрі прибули до країни з Британії протягом різдвяного тижня. Серед них - п’ятеро громадян Греції та один громадянин Великої Британії.

Їх охороняють у спеціально відведеному карантинному готелі. Інших заражень серед решти мандрівників не було.

Раніше Кіпр та Таїланд повідомили, що на їх територіях виявлено новий «британський» штам коронавірусу. Усі заражені особи прибули з Великої Британії.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявлено новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Наразі новий штам зареєстровано вже у понад 30 країнах.