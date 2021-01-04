«Британський» штам коронавірусу виявили на Кіпрі та у Таїланді

На Кіпрі виявили 12 випадків «британського» штаму коронавірусу у людей, які нещодавно приїхали з Великої Британії.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Кіпру.

У МОЗ зазначили, що з 19 позитивних тестів на COVID-19, зареєстрованих у осіб, які прибули на Кіпр з Британії в період з 6 по 20 грудня, 12 тестів відносилися до нового типу.

На Кіпрі повідомили про різкий сплеск випадків COVID-19 за останні три тижні, іноді кількість випадків на острові перевищує 600 в день. З моменту початку пандемії у березні 2020 року по 2 січня на Кіпрі було інфіковано 23 445 осіб, 129 із них померли.

Також новий штам коронавірусу, зафіксований вперше у Британії, виявлено у Таїланді, пише місцеве видання Thai PBS World.

Його зафіксували у чотирьох членів британської родини, які прибули до Таїланду з Кента. Зараз вони перебувають на карантині у приватній клініці.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії було виявлено новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Наразі новий штам зареєстровано вже у понад 30 країнах.