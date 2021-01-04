Бойовики у Пакистані розстріляли групу шахтарів-хазарейців

У пакистанській провінції Белуджистан озброєні люди захопили та розстріляли групу шахтарів, що належать до шиїтської меншини хазара.

Про це повідомляє Радіо Свобода , передає Укрінформ.

«Щонайменше 11 шахтарів були вбиті внаслідок нападу вночі», – заявив речник місцевої поліції Нур Улла.

За словами представника парамілітарної організації «Левіс» Муаззама Алі Джатоя, напад стався неподалі вугільного родовища Мач, за 48 кілометрів на схід від столиці провінції Кетти. Озброєні чоловіки забрали гірників у гори і розстріляли. Шестеро людей загинули на місці, ще п’ятеро померли від поранень дорогою до лікарні.

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За попередніми висновками розслідування, нападники відділили і розстріляли тільки представників меншини хазара, решту шахтарів лишили неушкодженими.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив убивство, назвавши його «боягузливим нелюдським актом тероризму».

Спецслужби розпочали пошуки причетних до нападу.

Провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, часто потерпає від нападів фанатичних релігійних груп та сепаратистського руху, які призвели до тисяч смертей.

Представники меншини хазара, які сповідують шиїтський іслам, вже ставали об’єктами нападів екстремістів, які ідентифікують себе як сунніти, в тому числі угруповання «Ісламська держава» в Афганістані та Пакистані.

Фото: AFP