У Франції вперше зафіксували штам коронавірусу з ПАР

У Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше виявили у Південній Африці в середині грудня.

Мутований коронавірус виявили у людини, яка повернулася з Південної Африки. Чоловік з новим штамом коронавірусу мешкає у регіоні Верхній Рейн, який межує зі Швейцарією - повідомили у міністерстві охорони здоров'я Франції.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у низці країн.

Фото: Sky News