Журналіст Bellingcat оприлюднив дані про поїздки співробітників ФСБ у справі Навального

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв опублікував дані про всі переміщення ефесбешників, отруйників опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Укрінформ, документ викладений в Інтернеті.

Він розділений на списки за прізвищами: Осипов, Калашников, Кривощоков, Швець та інші. У кожному з переліків вказані дані про їх переміщення на поїздах і літаках, а також вказані пункти відбуття і призначення, дата, номери рейсів та інші деталі.

Як повідомлялося, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми було доставлено в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

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У понеділок, 21 грудня, опозиційний російський політик Олексій Навальний виклав відео, з якого стає зрозуміло, що за кілька годин до публікації розслідування 14 грудня про причетність ФСБ до його отруєння зателефонував його фігуранту Костянтину Кудрявцеву під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Кудрявцев розповів йому деталі спецоперації. Через кілька годин після публікації ролика ФСБ назвала його підробкою.