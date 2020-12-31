Три події року. Заокеанські перегони, війна на Південному Кавказі та розвилка у Білорусі

2020 рік пройшов під знаком пандемії коронавірусу

Президентські вибори у США виявилися напрочуд драматичними. Азербайджан та Вірменія «розморозили» конфлікт на Південному Кавказі. Олександр Лукашенко перебуває у президентському палаці на пташиних правах.

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Пандемія COVID-19 перевернула світ догори дригом. Понад 80 мільйонів мешканців Землі захворіли на коронавірус, протягом року країни перебували у пошуках ефективного алгоритму протидії небезпечному недугу. Економічні втрати ще належить підрахувати, але сьогодні мало хто говорить про глобалізацію. Втім, НАТО попри пандемію прийняв до своїх лав Північну Македонію. Прагнення першою отримати вакцину від коронавірусу провокували шпигунські пристрасті, а Росія та Китай під прикриттям пандемії нарощували зусилля з поширення фейків та дезінформації. Показово, що вибори, які пройшли в умовах карантинних обмежень, часто отримували продовження у вигляді політичних криз, а демократія у глобальному вимірі помітно похитнулася.

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Президентські перегони у США, яким передував рух Black Lives Matter та спалах пандемії коронавірусу, звели у фіналі досвідчених супротивників. Переможець, Джо Байден, не лише встановив низку рекордних результатів у особистому заліку, але, за великим рахунком, виграв війну нервів. Обрана віцепрезидент Камала Гарріс стала першою темношкірою жінкою на цій посаді, і цей факт не дає спокою багатьом критикам демократів. Поведінка Дональда Трампа після усвідомлення поразки колись увійде до підручників про комунікації на вищому рівні, проте не відрізнялася від його ексцентричних дій протягом перебування у Білому домі. Процедура помилування групи власних радників, здійснена Трампом, свідчить, що 20 січня Джо Байден безперешкодно стане 46-м президентом США.

Осінь-2020 стала гарячою для Південного Кавказу, де Азербайджан за підтримки Туреччини зумів звільнити значну частину втрачених ще на початку 90-х років ХХ століття територій. Підкреслено рівновіддалена позиція Росії стосовно військової поразки військ самопроголошеної НКР та Вірменії була викликана прагненням звалити Нікола Пашиняна. Тому вдалося утримати прем’єрський портфель, але говорити про стабілізацію ситуації в регіоні можуть хіба що професійні оптимісти. Хоча б з тієї причини, що Росія отримала військову присутність у всіх трьох країнах Південного Кавказу.

Президентські вибори у Білорусі пройшли не за звичним сценарієм. З проголошенням перемоги Олександра Лукашенка сюрпризів не було, але реакція суспільства на оголошені підсумки виявилася бурхливою. Світлана Тихановська стала символом протестів у екзилі, де завбачливо не робить надто гострих заяв. Найбільш перспективні потенційні лідери протестів перебувають за гратами або змушені виїхати за межі Білорусі. Відбулася суспільна реабілітація біло-червоно-білого прапора, а саме білоруське суспільство за останніх чотири місяці змінилося, можливо, сильніше, ніж за 25 попередніх років.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Фото: з відкритих джерел