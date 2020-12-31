Словенія запустила АЕС, яку зупиняли через землетрус у Хорватії

У Словенії відновила роботу єдина в країні атомна електростанція Кршко після зупинки через землетрус у сусідній Хорватії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє N1.

Запуск станції відбувся о 22:00 30 грудня із виходом на повну потужність у звичайному режимі 31 грудня.

Як повідомлялося, 29 грудня у Словенії превентивно зупинили роботу АЕС Кршко у зв’язку із шестибальним землетрусом, що стався в сусідній Хорватії.

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Станція Кршко, за планом, мала вийти з експлуатації у 2023 році - після 40 років роботи, але у 2015 році термін її роботи вирішили продовжити ще на 20 років, попри протести екоактивістів. Станція забезпечує близько 20% потреб Словенії в електроенергії, а також близько 15% потреб Хорватії.

У Хорватії четвертий день поспіль тривають підземні поштовхи. А 29 грудня стався найбільш руйнівний землетрус, що завдав великої шкоди містам Петриня і Сісак та призвів до загибелі 7 людей. Поштовхи відчули навіть у сусідніх країнах.