Китай дозволив вихід на ринок COVID-вакцини власної розробки

Китай надав дозвіл на обмежене комерційне застосування першої вакцини від COVID-19 власної розробки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Вакцина, що отримала дозвіл від Національної адміністрації медичної продукції, розроблена Пекінським інститутом біологічної продукції, пов’язаним із Sinopharm», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що проміжні результати третьої фази клінічних випробувань цієї вакцини продемонстрували її ефективність проти COVID-19 на рівні 79,34%, що відповідає стандартам ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, масове щеплення в Китаї почалося в липні вакциною, дозволеною для екстреного використання.

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