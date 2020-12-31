Байден визначив кандидатів на посади заступників міністра оборони

Обраний президент США Джо Байден назвав двох кандидатів на посади заступників міністра оборони.

Про це повідомила пресслужба політика, передає Укрінформ.

Байден запропонував призначити першим заступником міністра оборони США Кетлін Гікс. Вона була радником Байдена і є віцепрезидентом Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Також Байден висунув на посаду заступника очільника Пентагону з політичних справах Коліна Кола. Кол раніше був радником Байдена з питань безпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація нового президента США Джо Байдена запланована на 20 січня 2021 року у Вашингтоні. Однак кількість гостей на ній буде обмежена через пандемію.