Трамп планує новорічну вечірку із сотнями гостей в період пандемії - The Hill

Президент США Дональд Трамп планує провести новорічний захід, куди вже запрошені щонайменше пів тисячі гостей, попри карантинні обмеження, які продовжують діяти в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє в середу американське видання The Hill, передає Укрінформ.

«Попри страшенну пандемію коронавірусу, яка забрала життя 349 тисяч американців, президент Трамп, за повідомленнями, планує влаштувати традиційну новорічну гала-зустріч на своєму курорті Мар-а-Лаго в місті Палм-Біч, штат Флорида», - зазначається в публікації.

Зібрання, участь у якому візьмуть щонайменше 500 запрошених гостей, відбудеться в четвер, 31 грудня в приватному клубі Трампа. За попередньою інформацією, квитки на цю подію коштують близько тисячі доларів.

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Поки що немає інформації, чи вимагатиметься від учасників заходу сурове дотримання карантинних правил у зв’язку з пандемією.

Як повідомлялося, сам президент Трамп і його дружина перехворіли COVID-19 у жовтні. Це сталося після публічного заходу в Білому домі, після якого позитивні тести були виявлені ще у десятків людей в оточенні президента США.

За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, у Сполучених Штатах виявлено 19,698 млн людей, заражених коронавірусом. У світі зареєстровано понад 82,53 млн хворих з початку пандемії. До першої п’ятірки країн, де виявлено найбільше хворих, входять США, Індія, Бразилія, Росія й Франція.

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