У Швейцарії спростували зв’язок між смертю людини та COVID-вакциною

Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic заявив, що між смертю 91-річної людини та щепленням вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу немає зв’язку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Органи охорони здоров’я кантону (Люцерн – ред.) та Swissmedic встановили, що з огляду на історію хвороби (особи – ред.) та перебігу її захворювання, зв’язок між її смертю та вакциною від COVID-19 був малоймовірним», - йдеться у заяві Swissmedic.

Регулятор також додав, що у свідоцтві про смерть буде вказана попередня хвороба цієї людини як природна причина смерті.

Водночас, Swissmedic не повідомив ані стать цієї особи, ані скільки часу пройшло між щепленням та смертю.

Зазначається, що раніше у кантоні Люцерна померла 91-річна жінка. Їй було зроблено щеплення від коронавірусу вакциною, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech.

Саме у Люцерні минулого тижня були зроблені перші щеплення від COVID-19 у Швейцарії. Першим вакцину насамперед отримали літні люди.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 695 050 випадків коронавірусу, зокрема 1 804 321 летальний, одужали 58 611 419 осіб.

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