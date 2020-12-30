У Швейцарії спростували зв’язок між смертю людини та COVID-вакциною

У Швейцарії спростували зв’язок між смертю людини та COVID-вакциною

Укрінформ
Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic заявив, що між смертю 91-річної людини та щепленням вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу немає зв’язку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Органи охорони здоров’я кантону (Люцерн – ред.) та Swissmedic встановили, що з огляду на історію хвороби (особи – ред.) та перебігу її захворювання, зв’язок між її смертю та вакциною від COVID-19 був малоймовірним», - йдеться у заяві Swissmedic.

Регулятор також додав, що у свідоцтві про смерть буде вказана попередня хвороба цієї людини як природна причина смерті.

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Водночас, Swissmedic не повідомив ані стать цієї особи, ані скільки часу пройшло між щепленням та смертю.

Зазначається, що раніше у кантоні Люцерна померла 91-річна жінка. Їй було зроблено щеплення від коронавірусу вакциною, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech.

Саме у Люцерні минулого тижня були зроблені перші щеплення від COVID-19 у Швейцарії. Першим вакцину насамперед отримали літні люди.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 695 050 випадків коронавірусу, зокрема 1 804 321 летальний, одужали 58 611 419 осіб. 

Фото: Getty Images 

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