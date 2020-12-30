Віце-прем’єрка РФ назвала кількість смертей від COVID-19 у країні

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова заявила, що з початку пандемії через коронавірус померла майже 71 тисяча росіян, ще понад 45 тисяч осіб із позитивним тестом на COVID-19 пішли з життя з інших причин.

Про це вона сказала у телеінтерв'ю, повідомляє Укрінформ з посиланням МБХ-Медіа.

«70 921 померлий - це померлий виключно від причини смертності від COVID, він офіційно підтверджений і не піддається жодному сумніву. Ще 45 109 - смертність від інших причин, не від COVID'а, проте у всіх цих випадках померлий мав позитивний тест на COVID», - зазначила Голікова.

При цьому, за офіційними даними оперативного штабу РФ, за весь період від коронавірусу померли 56 426 осіб (з них 734 померли в окупованому Криму).

Загалом кількість інфікованих на коронавірус у РФ наприкінці грудня становить близько 3,1 млн.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 544 566 випадків коронавірусу, зокрема 1 801 690 летальних, одужали 58 553 525 осіб.