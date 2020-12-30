В Англії - новий рекорд заражень коронавірусом: локдаун можуть розширити на більшість районів

Карантинні обмеження 4-го рівня можуть розширитися на більшість районів Англії через те, що за останню добу було зафіксовано новий рекорд добового приросту числа нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SkyNews.

Так, за минулу добу, як зазначається, в країні було виявлено понад 50 тисяч нових випадків COVID-19, що є абсолютним рекордом із початку пандемії.

Відтак, можливе розширення максимально суворих карантинних обмежень 4-го рівня в Англії обговорить у четвер на зустрічі зі своїми міністрами глава британського уряду Борис Джонсон.

Також анонсувати зміни до нинішніх пандемічних обмежень має міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок.

Наразі більше 24 мільйонів людей зі східної та південно-східної Англії перебувають під обмеженнями 4-го рівня. Мова йде про 43% населення.

Як передавав Укрінформ, друга вакцина проти коронавірусу - розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca - дістала схвалення для використання у Великій Британії.

Загалом із 8 грудня в Британії зроблено щеплення вже 600 тисячам людей: Об’єднане Королівство стало першою європейською країною, яка запустила програму масової вакцинації населення.

Наприкінці 2020 року у Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він помітно заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-­19.

Загалом від початку пандемії у Великій Британії виявили 2 382 865 випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.