У Чехії майже кожен другий тест на коронавірус - позитивний

У Чехії протягом минулої доби, 29 грудня, зафіксовано новий рекорд кількості випадків інфікування на COVID-19 – 16 329, майже кожен другий тест є позитивним.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я ЧР.

До цього найвищий показник - 15 729 - був зафіксований 4 листопада.

Рекордною стала також частка позитивних результатів до кількості проведених того дня тестів - 48,5 відсотка з 33 642 тестів.

У лікарнях перебувають 5 712 пацієнтів, з них 826 - у важкому стані. За словами глави МОЗ Яна Блатни, «вирішальним (для системи охорони здоров’я) стане перший тиждень січня». Наразі лікарні відкладають планові операції через необхідність тримати ліжка для хворих на коронавірус.

Актуально хворими вважаються на сьогодні 105 710 жителів республіки (найбільший показник з 8 листопада), загалом з початку пандемії заразилось 701 622 людей. Померли 11 429 осіб.

З 27 грудня в республіці діє жорсткий локдаун.

За даними Worldometer, у світі виявили 82 327 231 випадок коронавірусу, зокрема 1 796 543 летальних, одужали 58 338 453 особи.