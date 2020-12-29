Ким захоплюються у США? Обама поступився Трампу в рейтингу
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп очолив рейтинг чоловіків, якими найбільше захоплювалися у 2020 році. У аналогічній номінації серед жінок перемогу здобула колишня перша леді Мішель Обама.
Як передає Укрінформ, такими є результати опитування, яке щорічно проводить соціологічна служба Gallup.
Як зазначається, очільник Білого дому у зазначеному рейтингу потіснив колишнього президента Барака Обаму, який лідирував 12 років поспіль.
Захоплення Трампом висловили 18% учасників опитування, тоді як перевагу Обамі віддали 15% респондентів. Обраного президента США Джо Байдена підтримали лише 6%.
Gallup також представила рейтинг жінок, якими найбільше захоплювалися цьогоріч. На першому місці - колишня перша леді Мішель Обама (10%), друга - обрана віце-президент Камала Гарріс (6%), третя - теперішня перша леді США Меланія Трамп (4%).