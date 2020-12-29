Коронавірус-мутант виявили в ОАЕ

На території Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксували декілька випадків зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National.

Мутований коронавірус підтвердили у декількох громадян, які прибули з-за кордону.

У вівторок доктор Омар Аль Хаммаді заявив, що "незначна кількість" випадків більш інфекційного штаму коронавірусу була виявлена у людей, які нещодавно прибули до Еміратів.

Наразі в ОАЄ загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 204 369. Померли унаслідок пандемії 662 людини.

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Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у багатьох країнах.