Камала Гарріс зробила щеплення від COVID-19 у прямому етері

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала першу дозу вакцини від COVID-19 під телекамерами, щоби вкотре продемонструвати людям, які досі бояться вакцинуватися, що це безпечно.

Гарріс зробили щеплення в Об’єднаному медичному центі в Вашингтоні, округ Колумбія, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це – в буквальному сенсі – порятунок життя. Я довіряю вченим. І саме вчені створили та затвердили цю вакцину. Тому я закликаю всіх, коли настане ваша черга, зробити щеплення», - заявила Гарріс.

Вона також зауважила, що її чоловік, Дуг Емгофф, також отримає вакцину в вівторок.

За інформацією медиків, Камалі Гарріс вкололи вакцину виробництва американської компанії Moderna.

Як повідомляв Укрінформ, більше тижня тому обраний президент США Джо Байден також взяв участь у публічному заході, коли йому зробили щеплення у прямому етері. Байден пройшов першу фазу COVID-вакцинації у одному зі шпиталів «домашнього» штату Делавер.

Фото: ААР