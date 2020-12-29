Камала Гарріс зробила щеплення від COVID-19 у прямому етері
Гарріс зробили щеплення в Об’єднаному медичному центі в Вашингтоні, округ Колумбія, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Це – в буквальному сенсі – порятунок життя. Я довіряю вченим. І саме вчені створили та затвердили цю вакцину. Тому я закликаю всіх, коли настане ваша черга, зробити щеплення», - заявила Гарріс.
Вона також зауважила, що її чоловік, Дуг Емгофф, також отримає вакцину в вівторок.
За інформацією медиків, Камалі Гарріс вкололи вакцину виробництва американської компанії Moderna.
Як повідомляв Укрінформ, більше тижня тому обраний президент США Джо Байден також взяв участь у публічному заході, коли йому зробили щеплення у прямому етері. Байден пройшов першу фазу COVID-вакцинації у одному зі шпиталів «домашнього» штату Делавер.
Фото: ААР