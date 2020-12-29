В Італії зафіксували вже понад 73 тисячі смертей від COVID-19

В Італії протягом останньої доби померли 659 хворих коронавірусною хворобою, а загальне число летальних випадків спричинених ускладненнями від COVID-19 з початку пандемії зросло до 73 029 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

В Італії з початку пандемії вже 2 067 487 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 11 212 нових випадків захворювання.

Протягом останньої доби в Італії було зроблено 128 740 тестів на COVID-19, що на 60 059 більше, ніж учора, коли їх було 68 681.

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії наразі становить 1 425 730 осіб, 17 044 з яких отримали негативні результати тестів протягом останньої доби.

На сьогодні лікуються від коронавірусної хвороби загалом в країні 568 728 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, натомість одужали - 57 799 127 пацієнтів.