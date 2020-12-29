Росія заборонила в'їзд керівництву німецької розвідки

Російська Федерація заборонила в'їзд керівникам «силових і розвідувальних структур» міноборони Німеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«Згідно з дипломатичним принципом взаємності новими фігурантами російського стоп-листа обрані керівні співробітники німецьких силових і розвідувальних структур, які входять в систему Міністерства оборони ФРН», - йдеться у повідомленні.

Кому саме заборонений в'їзд, МЗС Росії не уточнило.

Таке рішення зовнішньополітичне відомство РФ прийняло у відповідь на санкції Євросоюзу через кібератаки на парламент Німеччини в 2015 році.

В ЄС впевнені, що до атак причетна російська розвідка.

Як стверджує російське МЗС, німецька сторона «насправді ніколи не була зацікавлена ​​в реальному розслідуванні» атак.

ЄС у жовтні 2020 року запровадив санкції щодо керівника ГРУ Ігоря Костюкова, офіцера ГРУ Дмитра Бадіна і підрозділу ГРУ 26165, який вважають угрупованням хакерів Fancy Bear.