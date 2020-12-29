Росія заборонила в'їзд керівництву німецької розвідки
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.
«Згідно з дипломатичним принципом взаємності новими фігурантами російського стоп-листа обрані керівні співробітники німецьких силових і розвідувальних структур, які входять в систему Міністерства оборони ФРН», - йдеться у повідомленні.
Кому саме заборонений в'їзд, МЗС Росії не уточнило.
Таке рішення зовнішньополітичне відомство РФ прийняло у відповідь на санкції Євросоюзу через кібератаки на парламент Німеччини в 2015 році.
В ЄС впевнені, що до атак причетна російська розвідка.
Як стверджує російське МЗС, німецька сторона «насправді ніколи не була зацікавлена в реальному розслідуванні» атак.
ЄС у жовтні 2020 року запровадив санкції щодо керівника ГРУ Ігоря Костюкова, офіцера ГРУ Дмитра Бадіна і підрозділу ГРУ 26165, який вважають угрупованням хакерів Fancy Bear.