Негода заважає Італії отримати наступну партію COVID-вакцин

Унаслідок снігопадів в Європі Італії доведеться чекати щонайменше ще одну добу на доставку нової партії вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Наразі у Бельгії застрягла партія з 470 тисяч доз вакцин, яка не може потрапити до Італії через снігопад.

Після того, як нова партія вакцини все ж таки потрапить до Італії, вони будуть розвезені з хабів по лікарнях та будинках для літніх людей.

Зазначається, що в Італії всі медичні заклади будуть додатково посилені охороною поліції під час розвантаження партій вакцин від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer на один день змушена була затримати доставку нової партії своєї вакцини від коронавірусу в Іспанію у зв’язку з труднощами логістичного характеру.

Станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема померли 1 781 539 осіб, видужали 57 799 127.

Фото: ANSA/EPA