V-Day, або Початок щеплення у Польщі

У Варшаві старт кампанії назвали історичної подією й готуються вакцинувати 20 мільйонів чоловік

Країни Євросоюзу з нетерпінням очікували на вакцину й початок масового щеплення від коронавірусу. У світі V-Day, як у західній пресі назвали перший день вакцинації, настав 8 грудня, у ЄС майже три тижні потому. Для Польщі прибуття першої партії вакцини і перші щеплення стали чи не найважливішою подією року.

НАЙМАСШТАБНІШЕ ЛОГІСТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

День 27 грудня, коли розпочалася вакцинація в ЄС, став символічним, адже членами ЄС нині є саме 27 країн. Щоправда, Німеччина, Угорщина, Словаччина почали вакцинувати населення на день раніше.

Після затвердження 23 грудня вакцини компанії Pfizer Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та вирішення логістичних питань, вакцинація в ЄС розпочалося в суботу та неділю.

Pfizer-BioNTech / Фото: CTK Photo/Укрінформ

Польська влада намагалася спланувати операцію «масова вакцинація» таким чином, щоб не було неприємних несподіванок.

Ще кілька тижнів тому в Польщі було підготовлено Національну програму щеплень, яка передбачає вакцинацію населення в кілька етапів: спершу – медики, потім – пенсіонери, далі – професійні групи (вчителі, соцпрацівники, силовики, працівники критичної інфраструктури), особи з груп ризику (хворі на цукровий діабет, онкозахворювання тощо), а вже згодом – усі охочі. З 15 січня в Польщі запустять інтернет-платформу, де можна зареєструватися на щеплення. Паралельно з цим уряд підписує угоди з різними медичними установами та організаціями по всій країні для проведення щеплень. Опрацьовано також логістику: де зберігатиметься і як перевозитиметься вакцина до пунктів вакцинації. Наприкінці січня - на початку лютого уряд хоче розгорнути такі пункти, зокрема й мобільні, у всіх гмінах (адміністративна одиниця Польщі). До операції з вакцинації буде залучено, зокрема, державну та добровільну пожежні служби.

Польська влада закупила 62 млн доз вакцини в шести виробників і хоче вакцинувати понад 50% населення, а це – понад 19 мільйонів чоловік. Виклик неабиякий, але уряд країни каже, що ретельно готується до наймасштабнішого логістичного завдання в історії демократичної Польщі.

ЦЕ НЕ БОЛИТЬ!

Доставка до Польщі з поліцейським супроводом першої, пробної партії цінного вантажу з 10 тис. доз була основною медійною подією минулої суботи. Вакцину доставлено до одного зі складів Агентства матеріальних резервів країни у центрі Польщі. Звідти розподілений вантаж спецавтомобілями з холодильними камерами попрямував на схід – до Варшави, на північ – до Торуня та на захід – до Познані.

Фото: PAP

У суботу всі польські ЗМІ вже знали, кого вакцинуватимуть першим. Щоправда, ім’я медсестри шпиталю МВС у Варшаві трималося в таємниці до недільного ранку. Наступного дня головна медсестра шпиталю Аліція Якубовська на якусь мить стала найпопулярнішою особою в 38-мільйонній Польщі. Фото й відеокадри її вакцинації облетіли всі польські ЗМІ.

«Це не болить!», – жартувала жінка після уколу, підкресливши, що почувається добре.

Вона закликала всіх поляків зробити щеплення, бо це – захисна броня країни від коронавірусу, а щеплення проти COVID-19 є громадянським обов’язком кожного.

Аліція Якубовська / Фото: Agencja Gazeta

«Якщо хтось не хоче робити щеплення заради себе, то нехай це зробить заради своїх найближчих», – апелювала вона до сумління співвітчизників.

А в понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький уже особисто зустрічав у варшавському аеропорту імені Шопена другу, значно більшу партію вакцини компанії Pfizer (300 тис. доз). На злітній смузі летовища він переконував, що у світлі наближення третьої хвилі пандемії ця вакцина є «дозою надії». Як і вісім місяців тому, коли на початку пандемії глава польського уряду зустрічав у цьому місці український Ан-225 «Мрія» із засобами захисту та гігієни, він наголошував, що сталася історична подія, яка наближає Польщу до подолання коронавірусу вже через кілька місяців і повернення до нормального ритму життя.

Моравецький закликав поляків вірити науці й медицині і не боятися записуватися на щеплення.

Матеуш Моравецький / Фото: Cowzdrowiu.pl

«У нас на вибір є страх і ризик, або надія й безпека», – заявив він.

ПЕРЕКОНАТИ ПЕРЕСІЧНОГО ПОЛЯКА

А переконувати владі доведеться значну частину населення Польщі, оскільки далеко не всі хочуть і готові робити щеплення проти COVID-19. Одні є переконаними противниками будь-яких щеплень, інші піддаються впливу різноманітних теорій змови, де вакцина проти COVID-19 розглядається як чипування людства.

По всіх телеканалах країни кілька тижнів ведеться активна кампанія з переконання поляків. З екранів телевізорів медики, науковці та лідери думок переконують, що щеплення проти коронавірусу – це безпечно, надійно і не викликає побічних ефектів. У рекламних блоках на польських телеканалах з’явилася соціальна реклама уряду, у якій відомі актори заохочують до вакцинації.

Фото: PAP

Позитивний ефект уже є. Якщо на початку грудня дані соцопитувань свідчили, що планували зробити щеплення 36% дорослого населення, а 47% не мали таких намірів, то зараз пропорції помінялися. На кінець грудня 47% поляків хочуть зробити щеплення, а 44% усе ще залишаються скептиками. Особливо скептичними до щеплень залишаються молоді люди від 18 до 39 років: вакцинуватися планують менше 30%.

Загалом польський політикум доволі солідарний: від лівих до правих усі публічно закликають робити щеплення. Прем’єр-міністр Моравецький висловив сподівання, що всі члени уряду, без винятку, зроблять щеплення, даючи приклад суспільству. Так само вчинять маршалок і віцемаршалок Сенату Томаш Гродзький і Станіслав Карчевський – політики з протилежних політичних сил, які домовилися вакцинуватися разом публічно. Цей крок має символізувати, що в питанні щеплень панує згода.

Щоправда, застереження щодо вакцинації все ж мають крайні праві. Зокрема, представники націоналістичної «Конфедерації» в Сеймі наголошують, що не можна примушувати населення до щеплення, не знаючи однозначно про побічні ефекти. На їхнє переконання, громадяни мають залишити за собою право вибору. Депутати «Конфедерації» зазначали, що уряд країни має запланувати у бюджеті відшкодування для осіб, котрі відчують побічну дію вакцини. Уряд погодився врахувати ці сумніви. Зокрема, у МОЗ Польщі повідомили про плани створення так званого фонду безпеки на випадок появи побічних наслідків вакцинації.

Схоже, зробить щеплення навіть скептик вакцинації президент Польщі Анджей Дуда. Ще влітку, під час президентської виборчої кампанії, він декларував, що не робитиме цього. Утім, змінив думку, особливо коли сам інфікувався коронавірусом, щоправда, перенісши його безсимптомно. Дуда нещодавно заявив, що вакцинується, але зробить це одним з останніх.

Cвою позицію щодо масової вакцинації зайняла й Римо-католицька церква Польщі. В офіційній заяві Конференції єпископату Польщі зазначається, що кожна людина має добровільно приймати рішення щодо вакцинації.

Влада не приховує, що ті, хто вакцинується, матимуть низку цілком очевидних переваг над тими, хто відмовиться це робити. Наприклад, щеплені особи звільнятимуться від обов’язкового карантину в разі підтвердження контакту з інфікованою особою і не перебуватимуть на карантині після повернення до Польщі з країн високого епідемічного ризику. Щеплені особи також не матимуть обмежень щодо зібрань.

МІЛЬЙОН УКРАЇНЦІВ З ПРАВОМ НА ЩЕПЛЕННЯ

На безкоштовне щеплення проти COVID-19 у Польщі можуть розраховувати трудові мігранти з України. З цього приводу позиція польського уряду така: вакцинуватися проти коронавірусу безкоштовно зможуть усі іноземці, які мають законний статус перебування в Польщі. Тобто громадяни України, котрі мають посвідки на тимчасове й постійне проживання в Польщі (понад 200 тисяч), а також сотні тисяч власників робочих віз, зокрема й автоматично пролонгованих на період пандемії. Очевидно, українці зможуть вакцинуватися під час останньої, четвертої фази щеплень у країні. Поки невідомо, коли це буде: через 2-3 місяці, півроку чи ще пізніше. Утім, у групах українців у Польщі в соцмережах тривають жваві дискусії, чи варто це робити.

Фото: PAP

Тема щеплення присутня також і на українсько-польському міждержавному рівні. Київ нещодавно звернувся до Варшави з проханням про можливе отримання вакцини. В уряді Польщі підтвердили проведення переговорів на цю тему, підкресливши, що зможуть розглянути питання імовірної передачі Україні вакцини в разі її надлишку. Утім, навряд чи це питання найближчої перспективи.

Юрій Банахевич, Варшава

Перше фото: PAP та з відкритих джерел