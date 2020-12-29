Кількість заражень коронавірусом у Росії перевищила 3,1 мільйона

У вівторок загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Російській Федерації сягнула 3 105 037: за останню добу зафіксували 27 002 нові випадки хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом.

Число виписаних пацієнтів у Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилося за добу на 24 874. Загалом одужали 2 496 183 особи. Згідно з даними штабу, частка осіб, які вилікувалися, зросла до рівня 80,4% від загальної кількості тих, що заразилися.

Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 562 проти 487 днем ​​раніше, до 55 827.

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Слід при цьому підкреслити, що ця статистика включає дані з окупованих Росією Севастополя (загалом 6 591 випадок коронавірусу) і Криму (загалом 24 523 випадки хвороби).

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Спутник V».