Кількість заражень коронавірусом у Росії перевищила 3,1 мільйона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом.
Число виписаних пацієнтів у Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилося за добу на 24 874. Загалом одужали 2 496 183 особи. Згідно з даними штабу, частка осіб, які вилікувалися, зросла до рівня 80,4% від загальної кількості тих, що заразилися.
Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 562 проти 487 днем раніше, до 55 827.
Слід при цьому підкреслити, що ця статистика включає дані з окупованих Росією Севастополя (загалом 6 591 випадок коронавірусу) і Криму (загалом 24 523 випадки хвороби).
Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Спутник V».