Цьогоріч у світі вбили 50 журналістів - Репортери без кордонів

50 журналісти були вбиті за період з 1 січня по 15 грудня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у доповіді організації «Репортери без кордонів» (RSF).

За даними RSF, у світі більше стали вбивати журналістів в країнах, що «живуть у мирі».

«У 2016 році 58% вбивств журналістів були у країнах, де тривала війна. Нині цей показник становить лише 32%. Натомість нині 68% вбивств представників ЗМІ зафіксовані у країнах, що «живуть у мирі», до яких входять Мексика (8 вбивств), Індія (4), Філіппіни (3) та Гондурас (3)», - йдеться у доповіді.

З усіх журналістів, убитих у зв’язку з їх роботою у 2020 році, 84% були навмисно вбиті в порівнянні з 63% у 2019 році.

Зазначається, що у 2020 році також спостерігалося збільшення на 35% кількості затримань жінок-журналістів та збільшення арештів журналістів у чотири рази протягом перших трьох місяців пандемії коронавірусу по всьому світу.

«У світі триває насильство над журналістами. Деякі люди можуть подумати, що журналісти - це просто жертви своєї ризикованої професії, але журналісти все частіше стають жертвами через свої розслідування чи висвітлення делікатних тем. Тримає напад на право бути поінформованим, що є правом кожного», - сказав генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Як повідомляв Укрінформ, раніше організація «Репортери без кордонів» опублікувала список 20 найгірших «інтернет-хижаків» 2020 року.