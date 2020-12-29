ЄС і Британія вже завтра можуть підписати двосторонню угоду

ЄС і Велика Британія вже завтра, 30 грудня, можуть підписати угоду про подальші двосторонні відносини і партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, текст якої був погоджений після тривалих і напружених переговорів 24 грудня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

«Обидва лідери (президент Європейської Ради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - ред.) привітали справедливу та збалансовану угоду, яку було досягнуто щодо майбутніх стосунків між Сполученим Королівством і Європейським Союзом, з огляду на майбутнє підписання, яке заплановане на 30 грудня. Ця угода є важливою, щоб забезпечити стабільність та передбачуваність для громадян і компаній», - йдеться у повідомленні.

Обидва керівники погодилися посилити двосторонню співпрацю, зокрема у таких сферах, як боротьба з пандемією, досягнення кліматичних цілей, у зовнішній політиці тощо.

Вчора під час зустрічі «Конференції президентів» (лідерів політичних груп) Європарламенту за участю президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європарламенту Девіда Сассолі була досягнута принципова згода щодо можливості попереднього тимчасового застосування угоди між ЄС і Великою Британією ще до завершення процесу її розгляду та ратифікації відповідно до парламентських процедур.

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Така інформація оприлюднена на сайті Європейського парламенту.

«З огляду на унікальні обставини, Конференція президентів погодилася на попереднє застосування (угоди) для уникнення ускладнень для громадян і бізнесу, та щоб запобігти хаосу, який міг бути спричинений сценарієм «без угоди». Це спеціальне рішення…. яке не створює прецеденту та не означає перегляду зобов’язань з боку Європейських інституцій. Воно не є проєктом для майбутніх процедур погодження», - йдеться у рішенні лідерів політичних груп Європарламенту.

За їх пропозицією, термін на вивчення тексту угоди між ЄС і Великою Британією для Європарламенту, Європейської Ради та Єврокомісії буде дещо продовжений на період тимчасового застосування угоди, що має дозволити Європарламенту ратифікувати цей документ за встановленою процедурою під час пленарного засідання у березні наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Велика Британія і ЄС досягли компромісу навколо угоди про подальше партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, що спливає 31 грудня поточного року. Вчора Рада постійних представників країн ЄС на рівні послів дала попереднє погодження щодо тексту угоди, яке має бути формалізовано 29 грудня за письмовою процедурою.

Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.