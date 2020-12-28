У Криму пройшов черговий одиночний пікет проти репресій

В окупованому Криму громадський захисник Мустафа Сейдалієв провів одиночний пікет на підтримку білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це у Фейсбуці повідомляє «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

Як зазначається, пікетник тримав плакат «STOP репресіям проти кримських татар».

У коментарі журналістам Сейдалієв заявив, що знає всіх фігурантів білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» лише з позитивної сторони.

«Я вважаю своїм громадянським обов'язком вийти і висловити свою позицію про те, що я категорично не згоден з тими обвинуваченнями і строками, які хочуть їм поставити в провину», - сказав Сейдалієв.

Як повідомлялося, 23 грудня 2020 року держобвинувачення запросило Енверу Омерову 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, його синові Різе Омерову - 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, Айдеру Джаппарову - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму.

25 грудня в Сімферополі пройшов одиночний пікет за участю Фатми Ісмаїлової - доньки і сестри фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір». 26 грудня на одиночний пікет вийшла дружина фігуранта цієї «справи» Хабіба Джаппарова. 27 грудня в селищі Азовське Джанкойського району пройшов одиночний пікет дружини Різи Омерова.