Життя після Brexit: посли країн ЄС підтримали угоду з Британією

Постійні представники країн ЄС на рівні послів у понеділок одноголосно підтримали угоду щодо подальших відносин між Євросоюзом і Великою Британією, якої було досягнуто «в останню хвилину» 24 грудня за результатами напружених переговорів.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію у понеділок на власній сторінці у мережі Twitter оприлюднив речник Ради постійних представників ЄС Себастьян Фішер (Sebastian Fischer).

«Зелене світло для угоди з Великобританією: посли ЄС одноголосно ухвалили попередні умови угоди про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року. Наступний крок – ухвалення за письмовою процедурою. Граничний термін: завтра о 15.00», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня під час пресконференції у Брюсселі Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та головний переговірник з Великою Британією від ЄС Мішель Барньє оголосили про досягнення компромісного варіанту угоди про подальше партнерство між ЄС і Великою Британією, після завершення передбаченого Угодою про Brexit перехідного періоду. Документ винесено на розгляд Європейської Ради і Європейського Парламенту.

Президент Європарламенту Девід Сассолі вже оголосив, що проєкт потребує ретельного парламентського опрацювання, тож рішення щодо його ухвалення депутати Європарламенту прийматимуть уже наступного року.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах, як правове поле, система управління та організація рибальства.