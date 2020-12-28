В Італії від буревію Bella загинула людина, є постраждалі

В Італії внаслідок негоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Так, на Сардинії загинув пожежник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди.

У Мілані отримала травми жінка, на яку впав ліхтарний стовп через сильний вітер, а в Римі чоловіка госпіталізували після того, як на нього впало дерево.

У деяких регіонах, серед яких Мілан, Турин і Генуя, зафіксували сильні снігопади.

До островів Ельба і Капрі припинено пароплавство.

У Венеції підняли спеціальні морські бар’єри, які мають запобігти повені.

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Також повідомляється про підвищення рівня небезпеки в ряді регіонів через негоду.

Як повідомляв Укрінформ, буревій Bella вирував над Західною Європою: він засипав снігом Ардени, повалив дерева у Франції й спричинив руйнівну повінь у Великій Британії.

Фото: www.ansa.it