В Італії від буревію Bella загинула людина, є постраждалі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Так, на Сардинії загинув пожежник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди.
У Мілані отримала травми жінка, на яку впав ліхтарний стовп через сильний вітер, а в Римі чоловіка госпіталізували після того, як на нього впало дерево.
У деяких регіонах, серед яких Мілан, Турин і Генуя, зафіксували сильні снігопади.
До островів Ельба і Капрі припинено пароплавство.
У Венеції підняли спеціальні морські бар’єри, які мають запобігти повені.
Також повідомляється про підвищення рівня небезпеки в ряді регіонів через негоду.
Як повідомляв Укрінформ, буревій Bella вирував над Західною Європою: він засипав снігом Ардени, повалив дерева у Франції й спричинив руйнівну повінь у Великій Британії.
Фото: www.ansa.it