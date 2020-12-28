Від початку протестів Литва дозволила в'їзд 768 білорусам

Литва після початку репресій у Білорусі дозволила в'їзд 768 білоруським громадянам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МВС Литви.

«Розпорядженням міністра внутрішніх справ з 11 серпня по 28 грудня громадянам Білорусі було видано 768 дозволів на в'їзд до Литовської Республіки з особливою гуманітарною метою, з них 353 громадянина Білорусі вже перебувають у Литві, а 76 громадян Білорусі подали прохання про надання притулку», - йдеться у повідомленні.

За словами нового глави МВС Литви Агне Білотайте, «кількість тих, хто просить політичного притулку, зростає».

Читайте також: У Білорусі за висвітлення протесту оштрафували журналістку польського телеканалу

Такий дозвіл глави МВС видається на підставі мотивованої пропозиції МЗС Литви про приїзд у країну іноземців «з особливих гуманітарних причин», таких як сформовані політичні обставини або інші загрози. Дозволи видаються тим громадянам Білорусі, які постраждалим від режиму і репресій або тим, хто піддається переслідуванням та активним представникам опозиції. Цей виняток застосовується з 11 вересня.

Крім того, громадяни Білорусі, якщо вони піддаються переслідуванням або виникає реальна загроза для їхньої безпеки та здоров'я, можуть приїхати в Литву і звернутися з проханням про надання притулку. Іноземці можуть подати таке прохання в пункт прикордонного контролю, Службу охорони держкордону Литви або Департамент міграції. Після розгляду прохання надається одна з форм притулку - статус біженця або додатковий захист, а також надається посвідка на проживання в Литві.

Читайте також: США ввели санкції проти Білорусі

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.BY