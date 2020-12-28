Компанія Pfizer відклала доставку вакцини в Іспанію

Компанія Pfizer на один день змушена була затримати доставку нової партії своєї вакцини від коронавірусу в Іспанію у зв’язку з труднощами логістичного характеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра охорони здоров’я Іспанії Сальвадора Іллу.

Зазначається, що виною цьому став інцидент, пов'язаний із дотриманням температурного режиму під час процесу завантаження й транспортування вакцин, який наразі вже вирішено.

Міністр наголосив, що вакцини «будуть доступні вже завтра вранці» (себто у вівторок) на пунктах для щеплень.

Слід наголосити, що Іспанія запустила кампанію з вакцинації населення в неділю.

Міністр очікує, що до кінця літа близько 70% населення країни вже будуть вакциновані.

Затримка в Іспанії сталася після того, як у кількох містах ФРН датчики температури показали, що близько 1000 доз вакцини, вироблених Pfizer і її партнером BioNTech, можливо, не були достатньо холодними під час доставки.

Нагадаємо, що в своїй презентації в цьому місяці компанія BioNTech повідомила, що після вилучення вакцини з морозильної камери її можна зберігати до п'яти днів при температурі 2-8°C і до двох годин при температурі до 30°C перед використанням. Холодильні камери, розроблені Pfizer, оснащені GPS-трекером, тому компанії можуть вирішувати потенційні проблеми зберігання в дорозі.

Як відомо, Іспанія під час першої хвилі пандемії коронавірусу навесні 2020 року була найбільш постраждалою від хвороби країною Європи.

Загалом же з початку пандемії станом на 28 грудня в Іспанії виявлено 1,86 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 49,8 тисячі летальних.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі - 1 771 981 летальний випадок. Одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.