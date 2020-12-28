У Литві в перший день щеплення від коронавірусу зробили 2270 медиків

У неділю, 27 грудня, в Литві почали робити щеплення від коронавірусу медпрацівникам.

Про це повідомляє портал Delfi.

Згідно з планами, всіх лікарів Литви вакцинують у першому кварталі цього року.

У перший день, до 17-ї години, щеплення зробили 2270 медпрацівникам: у Вільнюсі - 700, у Каунасі - 440, у Клайпеді - 160, у Шяуляй - 120, у Паневежисі - 850.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни процедуру провели у 26 пунктах.

Литва, повідомляється в інформації Міністерства охорони здоров'я, уклала угоду із 6-ма виробниками вакцин і має намір придбати більш як 7 млн доз. Цього має вистачити для 70% жителів. За словами спеціалістів, якщо зробити щеплення такій кількості жителів, то цього буде достатньо для забезпечення колективного імунітету. 29 грудня в Литву прийде друга партія вакцини.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії в цілому підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. Ця цифра включає 1 771 981 летальний випадок. Натомість одужати від хвороби вже встигли 57 293 765 осіб.