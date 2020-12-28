Три події світу. Парадокси Трампа, старт Санду та порозуміння заради Brexit

Дональд Трамп здійснив процедуру помилування, яке викликало неабиякий резонанс

Мая Санду вступила на посаду президента Молдови із закликом провести дочасні парламентські вибори. Європейський Союз та Велика Британія зуміли в останній момент домовитися про підписання торговельної угоди у межах Brexit.

Дональд Трамп на фініші свого перебування у Білому домі роздає не лише гучні заяви (днями він назвав свого суперника Джо Байдена «фейковим президентом»), але і цілком прагматичні прояви милосердя. За традицією президент США, каденція якого завершується, може задовольняти прохання про помилування, завдяки чому від відбування покарань були звільнені радники Трампа Роджер Стоун, Пол Манафорт, Майкл Флінн, батько його зятя Чарльз Кушнер та бійці ПВК Blackwater, яких було засуджено за вбивство в Іраці групи мирних мешканців. Парадоксальним чином помилування, здійснене Трампом, свідчить, що він не стане чіплятися за президентське крісло. Помилувані персони навряд чи з’являться у великій американській політиці, а от в Україні після звільнення Манафорта дехто може пережити неприємні емоції.

Фото: Maia Sandu, Facebook

Минулого тижня Мая Санду стала першою жінкою-президентом Молдови, взявши участь у церемонії інавгурації, яка пройшла з необхідними антикоронавірусними обмеженнями. Прем’єр Іон Кіку напередодні зміни президента країни заявив про відставку свого уряду, відкривши шлях політичним консультаціям про створення нового складу виконавчої влади. Сама Санду, як відомо, наполягає на дочасних парламентських виборах, оскільки строката структура законодавчого органу мінімізує її і без того не вражаючі обсягом повноваження лідера парламентської республіки. Напередодні інавгурації у Молдові відновили не лише офіційний статус російської мови, але і повноцінне мовлення російських ТБ-каналів, а після неї експрезидент країни Ігор Додон відбув до Москви, демонструючи, на чию прихильність та ресурсну підтримку розраховує в подальшій політичній боротьбі.

Європейський Союз та Велика Британія домовилися підписати торговельну угоду, яка регулюватиме їхні відносини після здійсненного політичного Brexit. Переговори проходили під акомпанемент алармістських заяв, проте завершилися символічним компромісом напередодні Різдва. Британські парламентарії 30 грудня зберуться для ратифікації документу, який можна назвати швидше рамковим, ніж всеохоплюючим. Брюссель та Лондон швидше продемонстрували прагнення уникнути процедури жорсткого розлучення, ніж розрубили одним ударом гордіїв вузол існуючих протиріч.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: The White House