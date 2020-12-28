В Ірані знайшли 12 тіл альпіністів, загиблих через сніговий шторм

Щонайменше 12 альпіністів загинули внаслідок снігової бурі в горах на північ від столиці Ірану - Тегерана.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в поліції та рятувальних службах Ірану.

Зазначається, що альпіністи загинули в трьох окремих інцидентах, які сталися в районах Колакчал, Ахар і Дарабад у п'ятницю, коли раптова заметіль викликала сходження лавин.

«Після трьох днів пошуково-рятувальних операцій міжнародний гуманітарний рух Червоний Півмісяць у Тегерані в неділю зупинило пошуки, заявивши, що врятував 14 осіб і виявив 11 тіл загиблих», - йдеться в повідомленні.

Того ж таки дня поліція в районі Колакчал заявила, що знайшла 12-ту жертву стихії.

Раніше повідомлялося, що в Ірані через сніговий шторм у горах загинули вісім альпіністів, ще кілька зникли безвісти.