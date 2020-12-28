Майже третина мешканців Відня не мають австрійського паспорта

Паспорта Австрії не мають близько 31% мешканців столиці цієї держави - вони є іноземними громадянами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать результати дослідження Integrationsmonitor 2020, проведеного владою Відня.

"Станом на початок 2020 року 30,8% віденців були іноземними громадянами, 36,7% народилися закордоном і 41,3% мали іноземне походження", - йдеться у дослідженні.

Загалом у Відні мешкають 1 млн 911 тис. осіб: 1 млн 322 тис. (69,2%) - громадяни Австрії, 589 тис. (30,8%) – іноземці з громадянством 180 країн. Найбільше серед іноземців сербів (майже 102 тис.), турків (понад 76 тис.), німців (майже 62 тис.) та поляків (55 тис.).

Таким чином, склалася ситуація, коли 30% містян не можуть брати участі у місцевих та загальнонаціональних виборах.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Австрії проживали понад 2 млн осіб з міграційним корінням, що становило 23,3% від загального населення країни.