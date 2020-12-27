МОЗ Туреччини заявляє про затримку з доставкою китайської вакцини

Відправку до Туреччини першої партії вакцини з Китаю відклали на «день-два» через тимчасове зупинення роботи Пекінської митниці.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Через надзвичайну ситуацію у зв’язку з COVID-19 у Пекіні тимчасово зупинено роботу митниці. Тому прибуття вакцини затримується на день-два», - написав очільник МОЗ Туреччини.

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

Як повідомлялося, учора Коджа заявив, що перша партія вакцини має прибути до Туреччини з Китаю у понеділок.

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За минулу добу в Туреччині проведено 172,1 тис. тестів, виявлено 14 205 випадків COVID-19. Водночас майже 21,2 тис. пацієнтів одужали, 254 померли.

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