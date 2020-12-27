Сильний вітер у Франції й повінь у Британії: шторм «Белла» лютує у Європі

Буревій Bella продовжує вирувати над Західною Європою: він засипав снігом Ардени, повалив дерева у Франції і спричинив руйнівну повінь Великій Британії.

Як повідомляє Укрінформ, про це у неділю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Дощ та сильні пориви вітру - шторм Bella буквально змив узбережжя у Фландрії та трусонув усю країну від заходу до сходу. Пориви вітру інколи сягали швидкості у 120 км на годину. За оцінкою вчених, негода та снігопади у Арденах, що супроводжуються сильним вітром, призводять до утворення багатошарових снігових заметів та потенційно можуть призвести до зростання ризику сходження снігових лавин», - йдеться у публікації.

У Бельгії сильний вітер спричинив часті виклики пожежників для розчищення шляхопроводів від гілля та у кількох випадках – від повалених дерев, але обійшлося без масштабних руйнацій та без постраждалих.

У провінціях Льєж, Намюр та Люксембург оголошений «помаранчевий» рівень небезпеки. У Нідерландах шторм призвів до оголошення жовтого рівня небезпеки у зв’язку із погодними умовами. Синоптики попереджають про ймовірність ожеледиці на автомобільних шляхах та про ускладнення руху.

За повідомленнями преси, іншою ситуація є у Великій Британії, де шторм Bella спричинив масштабні повені та евакуацію населення.

Сильний вітер зупинив паромне сполучення між британським Дувром (Dover) та французьким Кале (Calais).

За повідомленням каналу FRANCE 24, на північному заході Франції тисячі домів залишилися без електрики – понад 6000 домогосподарств у Нормандії та близько 4000 домівок – у Бретані.

За повідомленням британської газети The Guardian, сильний вітер та удари хвиль спричинили проблеми на узбережжі країни, штормове попередження та загроза повені були оголошені на великій території від Корнуоллу (Cornwall) до Кенту.

Декілька річок внаслідок значних опадів в країні вийшли з берегів, що призвело до необхідності евакуації населення із затоплених районів.

Часткового переривання зазнав також залізничний рух, у тому числі на одній з центральних магістралей від Лондона, після підтоплення залізничного полотна або внаслідок падіння на колії дерев, що були повалені сильним вітром.

За попередніми повідомленнями, удар стихії по Британії обійшовся без жертв, хоча завдав значних економічних збитків. У місті Хов у графстві Сассекс дерево впало на Роллс-ройс вартістю 363 тисячі фунтів. Близько 21 тисяч домогосподарств залишилися без електрики, сотні домівок були підтоплені.

Фото: Matthew Horwood, PA, Beds Fire and Rescue, TERRY-HARRIS.COM