У Білорусі кількість затриманих у неділю зросла до 23
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал «Списки затриманих».
Більшість затриманих - у Мінську, у Жовтневому РУВС міста (8 осіб). Також відомі імена двох затриманих у Смолевичах.
Правозахисний центр «Вясна» доповнює інформацію затриманими в Бресті і Світлогорську.
Як повідомлялося, 27 грудня акції опозиційного недільного маршу локально проводилися в Білорусі з раннього ранку (коли на вулицях менше силовиків). До Мінська за традицією було введено спецтехніку.
З настанням темряви почалася вечірня серія локальних акцій. Раніше була інформація про 19 затриманих у неділю.
У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів, і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.