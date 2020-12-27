У Білорусі кількість затриманих у неділю зросла до 23

У Мінську та інших містах Білорусі пройшли точкові затримання на недільній акції протесту. До вечора відомі імена 23 затриманих.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал «Списки затриманих».

Більшість затриманих - у Мінську, у Жовтневому РУВС міста (8 осіб). Також відомі імена двох затриманих у Смолевичах.

Правозахисний центр «Вясна» доповнює інформацію затриманими в Бресті і Світлогорську.

Як повідомлялося, 27 грудня акції опозиційного недільного маршу локально проводилися в Білорусі з раннього ранку (коли на вулицях менше силовиків). До Мінська за традицією було введено спецтехніку.

З настанням темряви почалася вечірня серія локальних акцій. Раніше була інформація про 19 затриманих у неділю.

Читайте також: У Мінську затримали 19 учасників протестного маршу

У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів, і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.